Gratuit sans date d'expiration

La version gratuite autorise un nombre illimité de favoris, des collections imbriquées, les tags et les surlignages (plafonnés à cinq par page). La version Pro, à environ 38 dollars par an, ajoute principalement la recherche en texte intégral : le moteur indexe alors le contenu complet des articles sauvegardés, pas seulement leurs titres ou descriptions (sur une archive de plusieurs milliers de liens, la nuance devient vite décisive).

Pour un usage personnel courant, la couche gratuite suffit longtemps. C'est l'inverse du modèle freemium d'appel où les fonctions utiles se nichent derrière l'abonnement. Pocket était gratuit, lui aussi, mais financé par Mozilla et donc soumis aux arbitrages stratégiques de la fondation, comme juillet 2025 l'a rappelé brutalement. Raindrop est développé par une équipe réduite avec un modèle économique lisible ; la contrepartie est l'absence d'open source et le stockage des données chez l'éditeur. Pour ceux que la souveraineté des données inquiète davantage, des alternatives auto-hébergées existent (Wallabag, Karakeep).

Un an après l'annonce de Mozilla, Raindrop a transformé un exode involontaire en base utilisateur solide, ce que la fondation n'avait probablement pas mis dans la colonne « conséquences prévisibles » de sa décision.