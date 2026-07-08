Pocket a fermé en juillet 2025, emportant des années de listes de lecture. Raindrop.io s'est imposé comme la destination naturelle de cet exode : freemium, sans publicité, disponible sur tous les appareils.
Mozilla a annoncé la fermeture de Pocket en mai 2025, invoquant une évolution des usages. L'argument a pris à contre-pied des dizaines de millions de personnes qui stockaient des articles, des pages produits et des ressources depuis parfois dix ans. Le service a cessé de fonctionner le 8 juillet ; la fenêtre d'export des données a définitivement fermé le 12 novembre 2025. Ceux qui n'ont pas récupéré leur archive à temps ont tout perdu. Raindrop.io prend la relève, à sa manière.
De la liste de lecture au gestionnaire de liens : ce que fait Raindrop autrement
Raindrop fonctionne comme un gestionnaire de favoris centralisé, disponible via navigateur, client de bureau et application mobile. Une extension s'installe dans Chrome, Firefox, Safari ou Edge (un clic sur l'icône dans la barre du navigateur suffit à sauvegarder la page ouverte). Les liens s'affichent en grille de cartes visuelles avec aperçu, titre et URL, ce qui simplifie la navigation dans une collection qui grossit avec le temps.
L'organisation repose sur des collections (l'équivalent de dossiers) et des tags cumulables. Raindrop détecte automatiquement les doublons et les liens brisés, un confort que Pocket n'avait jamais vraiment intégré. Les collections peuvent être partagées ou rendues publiques, ce qui ouvre un usage de veille commune que l'application de Mozilla ne permettait pas nativement. Un mode lecture reformate chaque article pour la lecture (même principe que le Reader Mode d'un navigateur, mais appliqué à n'importe quel lien sauvegardé). La synchronisation fonctionne sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android.
Gratuit sans date d'expiration
La version gratuite autorise un nombre illimité de favoris, des collections imbriquées, les tags et les surlignages (plafonnés à cinq par page). La version Pro, à environ 38 dollars par an, ajoute principalement la recherche en texte intégral : le moteur indexe alors le contenu complet des articles sauvegardés, pas seulement leurs titres ou descriptions (sur une archive de plusieurs milliers de liens, la nuance devient vite décisive).
Pour un usage personnel courant, la couche gratuite suffit longtemps. C'est l'inverse du modèle freemium d'appel où les fonctions utiles se nichent derrière l'abonnement. Pocket était gratuit, lui aussi, mais financé par Mozilla et donc soumis aux arbitrages stratégiques de la fondation, comme juillet 2025 l'a rappelé brutalement. Raindrop est développé par une équipe réduite avec un modèle économique lisible ; la contrepartie est l'absence d'open source et le stockage des données chez l'éditeur. Pour ceux que la souveraineté des données inquiète davantage, des alternatives auto-hébergées existent (Wallabag, Karakeep).
Un an après l'annonce de Mozilla, Raindrop a transformé un exode involontaire en base utilisateur solide, ce que la fondation n'avait probablement pas mis dans la colonne « conséquences prévisibles » de sa décision.