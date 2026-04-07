La liste des 6 222 extensions scrutées ne se limite pas à repérer des outils de scraping utilisés pour des campagnes de growth hacking et pouvant potentiellement enfreindre la politique d'utilisation de Linkedin. On y trouve également 200 solutions directement concurrentes de LinkedIn, dont Apollo, Lusha et ZoomInfo. Ces outils sont utilisés par les équipes commerciales pour constituer et enrichir des bases de contacts professionnels. Forcément, savoir quelles entreprises utilisent ces produits représente un avantage concurrentiel direct pour la plateforme, laquelle connaît par ailleurs l'employeur de chaque utilisateur inscrit.

Cette liste inclut aussi des extensions spécifiquement pensées pour des personnes atteintes de troubles cognitifs ou d'apprentissage, d'autres liées à des pratiques religieuses, à des engagements politiques, ou à une recherche active d'emploi. Ces catégories entrent dans la définition des données sensibles au sens du RGPD. D'emblée, LinkedIn peut donc savoir si telle ou telle personne recherche un emploi sans que celles-ci l'aient précisément indiquée sur leur profil.

De son côté, LinkedIn affirme que "Spectroscopy" est un dispositif de sécurité destiné à détecter les extensions qui scrapent des données sans le consentement des membres. La filiale de Microsoft assure ne pas utiliser ces données pour collecter des informations sur la vie privée des utilisateurs. La plateforme rappelle par ailleurs que Fairlinked e.V. est liée à Teamfluence, une startup dont elle a restreint l'extension pour violation de ses conditions d'utilisation. Au passage, la demande d'injonction de Teamfluence contre LinkedIn a été rejetée par un tribunal allemand en janvier 2026.

En octobre 2024, la Commission irlandaise de protection des données avait déjà infligé à LinkedIn une amende de 310 millions d'euros pour traitement de données personnelles sans base légale valable dans le cadre de sa publicité ciblée.