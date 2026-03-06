L’origine du problème remonte à un script JavaScript malveillant déjà hébergé sur la version russe de Wikipédia, stocké à l’adresse User:Ololoshka562/test.js depuis mars 2024. Selon BleepingComputer, ce code serait par ailleurs possiblement associé à des scripts déjà utilisés lors d’attaques précédentes visant des projets Wiki.

D’après l’analyse des historiques d’édition, il aurait été exécuté pour la première fois hier, le 5 mars, par un compte employé de la Wikimedia Foundation, dans le cadre de tests internes. Les circonstances exactes de cette exécution restent toutefois incertaines, et l’on ignore si le script a été lancé volontairement, chargé accidentellement dans l’interface ou déclenché via un compte potentiellement compromis.

Une fois exécuté dans le navigateur du patient zéro, le script a injecté un chargeur JavaScript dans deux fichiers distincts. Le premier concernait User:<username>/common.js, un script personnel que les contributeurs et contributrices peuvent utiliser pour modifier ou automatiser certaines fonctions de l’interface d’édition. Le second visait MediaWiki:Common.js, un fichier partagé chargé par l’interface du site et exécuté par l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices afin d’appliquer certaines modifications ou outils communs.

Une méthode qui a permis au code malveillant de se répliquer automatiquement, chaque utilisateur exposé au script risquant ainsi de voir son propre fichier common.js modifié et, si les permissions du compte le permettaient, de propager à son tour le ver via le script partagé de la plateforme.