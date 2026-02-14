Le problème n’a donc rien d’un bug, mais tient à un choix d’implémentation. Depuis les débuts du VPN grand public, l’IPv4 a servi de référence, tandis que l’IPv6, moins utilisé, a logiquement été relégué au second plan, faute de support généralisé sur les serveurs, les clients ou les infrastructures. Aussi, plutôt que de l’intégrer proprement, de nombreux services ont préféré le désactiver en bloc, ou s’en remettre aux réglages par défaut du système.

Aujourd’hui, ce modèle a atteint ses limites. Car entre un blocage total bien géré et une prise en charge partielle déléguée au système, il n’y a pas de demi-mesure. Soit le trafic IPv6 est maîtrisé, soit il ne l’est pas. Et quand il ne l’est pas, il peut révéler aux sites consultés l’adresse IP publique d’origine, et avec elle le nom du fournisseur d’accès à Internet et une géolocalisation approximative, le FAI retrouvant également toute sa visibilité sur les destinations contactées.

Or, une fuite IPv6 ne saute pas forcément aux yeux. D’abord, parce que le kill switch n’est pas systématiquement conçu pour bloquer ce type de trafic, à plus forte raison quand il a été pensé pour surveiller l’état du tunnel VPN (actif/inactif) et couper la connexion s’il tombe, plutôt que pour bloquer automatiquement toute connexion qui n’emprunte pas l’interface du réseau privé virtuel. Ensuite parce que la plupart des tests d’IP en ligne mettent encore l’accent sur la vérification des IPv4, et qu’une bonne partie des internautes, peu au fait de l’existence des IPv6 et de leur format, s’en contentent.