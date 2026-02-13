Quand les bloqueurs de pubs trahissent votre géolocalisation malgré un VPN

Cette technique fonctionne même si l'internaute utilise un VPN, Tor ou n'importe quel proxy. L'adresse IP réelle est bien masquée, le trafic chiffré et sécurisé, mais le navigateur, lui, continue d'appliquer les règles de blocage configurées selon la langue ou le pays d'origine de l'internaute. Le VPN cache d'où vient la connexion, mais pas comment le navigateur se comporte.

Associée à d'autres données récoltées par fingerprinting (fuseau horaire, disposition du clavier, résolution d'écran), cette information réduit donc considérablement le degré de confidentialité. Le site adbleed.eu propose une démonstration publique qui teste sept listes nationales en temps réel. Les résultats apparaissent domaine par domaine avec les temps de réponse mesurés. Dans notre test, un VPN est activé sur un serveur aux États-Unis et l'outil en ligne identifie correctement l'activation des règles associées à la liste française du bloqueur intégré au navigateur Brave.

Pour brouiller les pistes, il est donc conseillé soit de désactiver les listes spécifiques par pays, soit au contraire d'en activer plusieurs afin de créer du bruit dans les données. Le développeur d'Adbleed suggère une piste aux éditeurs de bloqueurs : restreindre l'application des règles nationales aux sites du pays concerné, plutôt que de les activer sur l'ensemble du web, ce qui permettrait donc de ne pas être détecté par un tel outil.