Présenté comme un atout phare des forfaits Free Mobile, le VPN maison mVPN n’est pas accessible à tous les abonnés. Certains clients pourtant facturés au même prix découvrent qu’ils en sont exclus, sans explication officielle.
Ces derniers mois, Free Mobile a multiplié les annonces autour de ses forfaits, avec l’objectif d’enrichir l’expérience utilisateur sans augmenter les tarifs. Parmi les nouveautés mises en avant, l’arrivée de mVPN, un VPN intégré directement au réseau de l’opérateur, a été largement saluée. Simple à activer, sans application à installer et inclus dans la plupart des forfaits, le service semblait promis à tous les abonnés concernés. Dans les faits, la réalité est plus nuancée : une partie des clients découvre aujourd’hui qu’elle n’y a pas droit, malgré un forfait identique sur le papier.
Un VPN inclus dans toutes les offres, ou presque
Depuis septembre 2025, Free Mobile met en avant l’intégration de mVPN, un VPN directement inclus dans certains forfaits, sans application tierce ni coût supplémentaire. Le service, accessible depuis l’application officielle Free, permet de sécuriser la navigation mobile, de renforcer la confidentialité des connexions et de filtrer certains contenus frauduleux. Même s'il n'est pas exempt de défauts (pas de blocage du pistage publicitaire, trafic transitant par les infrastructures de Free…), le service a le mérite d'être inclus pour les abonnés et simple d'utilisation.
Sur le papier, mVPN est inclus dans les forfaits Série Free et Free 5G+ à 19,99 € par mois, un argument différenciant face à la concurrence. Problème : plusieurs abonnés découvrent aujourd’hui qu’ils n’y ont tout simplement pas accès, alors même que leur forfait affiche bien ce tarif.
L’anomalie a été mise en lumière le 7 février par Tiino-X83, membre bien connu de la communauté Free. Sur X, il souligne que certains anciens clients passés par des offres promotionnelles Veepee se voient refuser l’accès à mVPN, malgré leur bascule vers le forfait Free 5G standard après la période promotionnelle.
Une différence pour les abonnés passés par Veepee
En analysant les témoignages, on remarque une distinction claire. Les abonnés disposant d'un accès à mVPN sont majoritairement issus d’anciennes offres Veepee incluant un smartphone et un engagement de 24 mois. À l’inverse, les offres Veepee dites « SIM only », sans mobile ni engagement, semblent conserver l’accès à mVPN.
Par exemple, une offre Veepee de mars 2018 facturée 0,99 € la première année puis 19,99 € donne accès au VPN. En revanche, une offre de septembre 2019 à 9,99 € la première année, avec smartphone offert et engagement de deux ans, en est privée, comme certaines offres similaires de 2020.
Cette situation pose question, car tous ces abonnés disposent aujourd’hui, en théorie, du même forfait Free 5G à 19,99 €. Pourtant, l’accès à mVPN dépendrait encore des conditions initiales de souscription, un héritage contractuel qui n’est ni explicitement documenté ni communiqué par l’opérateur.
Très apprécié pour ses usages ponctuels, mVPN devient ainsi un service à géométrie variable chez Free Mobile. À ce stade, l’opérateur n’a pas réagi officiellement, laissant les abonnés concernés dans le flou quant à une éventuelle correction… ou à la confirmation de cette limitation.
