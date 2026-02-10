Depuis septembre 2025, Free Mobile met en avant l’intégration de mVPN, un VPN directement inclus dans certains forfaits, sans application tierce ni coût supplémentaire. Le service, accessible depuis l’application officielle Free, permet de sécuriser la navigation mobile, de renforcer la confidentialité des connexions et de filtrer certains contenus frauduleux. Même s'il n'est pas exempt de défauts (pas de blocage du pistage publicitaire, trafic transitant par les infrastructures de Free…), le service a le mérite d'être inclus pour les abonnés et simple d'utilisation.

Sur le papier, mVPN est inclus dans les forfaits Série Free et Free 5G+ à 19,99 € par mois, un argument différenciant face à la concurrence. Problème : plusieurs abonnés découvrent aujourd’hui qu’ils n’y ont tout simplement pas accès, alors même que leur forfait affiche bien ce tarif.

L’anomalie a été mise en lumière le 7 février par Tiino-X83, membre bien connu de la communauté Free. Sur X, il souligne que certains anciens clients passés par des offres promotionnelles Veepee se voient refuser l’accès à mVPN, malgré leur bascule vers le forfait Free 5G standard après la période promotionnelle.