Safari affiche normalement les pages à 60 Hz, soit 60 rafraîchissements par seconde. En passant à 120 Hz, ce nombre double, permettant à l'écran de mettre à jour l'image deux fois plus souvent. Cette fréquence supérieure réduit le flou de mouvement et les saccades lors du défilement. Le confort visuel s'améliore nettement sur les pages riches en texte ou en contenu détaillé, où le scrolling rapide devient plus net et moins fatigant pour les yeux. Les animations CSS et JavaScript sont également plus fluide.

Mais il ya un hic, et pas des moindres : la batterie. Un écran fonctionnant constamment à 120 Hz sollicite davantage le processeur graphique et peut réduire l'autonomie de 10 à 15% lors de sessions prolongées. Safari étant particulièrement utilisé sur iPhone, cela explique sans doute pourquoi Apple a a choisi de limiter Safari à 60 fps par défaut.