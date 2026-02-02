Safari bride par défaut le rendu des pages web à 60 images par seconde, même sur les iPhone équipés d'écrans ProMotion capables d'afficher 120 Hz. Un paramètre expérimental permet de supprimer cette limitation et d'obtenir un défilement deux fois plus fluide, au prix d'une légère baisse d'autonomie.
Les iPhone Pro depuis le modèle 13 et l'ensemble de la gamme iPhone 17 embarquent des dalles ProMotion 120 Hz, mais Safari ne les exploite pas pleinement par défaut. L'activation d'un réglage caché dans les Feature Flags débloque le rendu à 120 images par seconde, avec des avantages perceptibles et des compromis à anticiper.
Fluidité accrue contre autonomie réduite
Safari affiche normalement les pages à 60 Hz, soit 60 rafraîchissements par seconde. En passant à 120 Hz, ce nombre double, permettant à l'écran de mettre à jour l'image deux fois plus souvent. Cette fréquence supérieure réduit le flou de mouvement et les saccades lors du défilement. Le confort visuel s'améliore nettement sur les pages riches en texte ou en contenu détaillé, où le scrolling rapide devient plus net et moins fatigant pour les yeux. Les animations CSS et JavaScript sont également plus fluide.
Mais il ya un hic, et pas des moindres : la batterie. Un écran fonctionnant constamment à 120 Hz sollicite davantage le processeur graphique et peut réduire l'autonomie de 10 à 15% lors de sessions prolongées. Safari étant particulièrement utilisé sur iPhone, cela explique sans doute pourquoi Apple a a choisi de limiter Safari à 60 fps par défaut.
Comment activer le rendu 120 Hz dans Safari
Le réglage se trouve dans les Feature Flags de Safari, un menu destiné aux développeurs web. Sur iPhone et iPad, ouvrez l'application Réglages, descendez jusqu'à Apps, sélectionnez Safari puis, en bas, Avancé. Choisissez ensuite Drapeaux de fonctionnalités et cherchez l'option "Prefer Page Rendering Updates near 60fps", à peu près aux deux tiers de la liste. Désactivez cet interrupteur. Forcez ensuite la fermeture complète de Safari en balayant vers le haut depuis le bas de l'écran, puis relancez le navigateur.
L'option est également disponible sur Mac, et plus précisément sur les MacBook Pro 14 pouces (2021 et versions ultérieures) et MacBook Pro 16 pouces (2021 et versions ultérieures). Pour l'activer, rendez-vous au sein des paramètres du navigateur. Ouvrez Safari, puis allez dans l'onglet Avancés. Cochez la case "Afficher les fonctionnalités pour les développeurs web". Un nouvel onglet Feature Flags apparaît dans la barre d'outils des réglages. Cherchez "Prefer Page Rendering Updates near 60fps" et décochez cette case. Quittez Safari complètement avec Cmd + Q, puis relancez-le.
On imagine qu'à la longue, la fluidité sera certainement appréciable pour les utilisateurs intensifs. Sur les iPhone standard (13, 14, 15, 16) ou iPhone SE, l'écran reste bloqué à 60 Hz et ce réglage n'a aucun effet. Seuls les modèles Pro depuis l'iPhone 13 Pro et l'ensemble de la gamme iPhone 17, qui bénéficie de ProMotion sur tous les modèles pour la première fois, peuvent en profiter.