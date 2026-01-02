Apple a formellement ouvert iOS aux moteurs alternatifs dans l'UE depuis iOS 17.4, mais aucune version de Chrome sous Blink, ni aucune édition de Firefox sous Gecko n'existent sur l'App Store européen. L'Open Web Advocacy révélait que Google et Mozilla avaient commencé à porter leurs moteurs avant d'abandonner face aux contraintes techniques et financières imposées par la firme californienne. Apple interdit même aux équipes de développement basées hors UE de tester sur de vrais appareils iOS, les forçant à utiliser des simulateurs.

Et puis bien sûr, il y a les enjeux financiers. Google verse chaque année 20 milliards de dollars à Apple pour rester le moteur de recherche par défaut de Safari. Selon les documents judiciaires du procès antitrust, cette somme représente environ 20% des revenus du segment Services d'Apple (96 milliards de dollars en 2024). Chaque point de part de marché perdu par Safari coûterait 200 millions de dollars par an. L'App Store génère aussi des dizaines de milliards de commissions annuelles, lesquelles seraient menacées si des navigateurs tiers permettaient aux développeurs de créer des Progressive Web Apps performantes, afin de contourner les règles de l'écosystème.

Aux États-Unis, rien ne bouge. Aucune réglementation n'impose l'ouverture aux moteurs concurrents et les navigateurs sur l'App Store américain restent des surcouches de WebKit. Les discussions autour de l'Open Apps Market Act n'ont débouché sur aucune mesure contraignante pour Apple.