Pour rappel, Qt est un framework multiplateforme qui permet de développer une même interface et une même logique applicative, puis de les adapter aux différents systèmes de bureau sans repartir de zéro. C’est d'ailleurs ce qui faisait défaut à ExpressVPN, dont les premières applications desktop, lancées à partir de 2009, avaient été conçues séparément sur Windows, macOS et Linux. Une façon de faire courante à l’époque, chaque OS imposant ses bibliothèques et ses règles réseau.

Sauf qu’avec le temps, cette organisation parallèle est devenue de plus en plus lourde à gérer, puisqu’il fallait développer et maintenir chaque fonction trois fois, avec ses propres ajustements techniques et ses compromis selon l’environnement, adapter l’interface et son organisation à chaque plateforme et composer avec des cycles de mise à jour variables d’un système à l’autre.

L’adoption de Qt doit donc enfin permettre de rationaliser tout cela en mutualisant une grande partie du développement des clients Windows, Linux et macOS, ce qui devrait logiquement contribuer à absorber les divergences structurelles entre les versions et à limiter les (grands) écarts d’interface comme de calendrier. Autrement dit, les différences d’architecture historiques ne pourront plus servir d’argument pour expliquer pourquoi une option arrive plus tard sur une plateforme que sur une autre.