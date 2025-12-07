Chrome pousse l'automatisation plus loin en se branchant sur Google Wallet. Résultat : vos numéros de cartes de fidélité, vos réservations de vol et même les caractéristiques de votre voiture deviennent accessibles en un clic. Sur ordinateur et Android, vous récupérez ainsi vos points de récompense liés à votre carte de fidélité, vous évitant de cette façon d'avoir à fouiller dans votre portefeuille physique pour la retrouver.

L'application devient particulièrement pratique pour les voyages de fin d'année. Prenons un exemple concret : vous louez une voiture à l'aéroport et le formulaire demande les détails de votre vol d'arrivée. Chrome détecte ce que le site réclame, plonge dans Google Wallet et ressort votre numéro de confirmation ainsi que vos dates de voyage.

Sur ordinateur, le navigateur enregistre également les informations liées à votre véhicule pour les devis d'assurance ou les locations futures. Ces options nécessitent toutefois d'activer la saisie automatique améliorée dans les paramètres de Chrome.