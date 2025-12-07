Google déploie quatre nouvelles fonctionnalités pour Chrome qui améliorent la saisie automatique des formulaires web. Ces nouveautés permettent de remplir instantanément les informations personnelles, les cartes de fidélité et les détails de voyage stockés dans votre compte Google.
Qui n'a jamais pesté devant l'énième formulaire à remplir pendant ses achats de fin d'année ? Entre les sites marchands qui réclament votre adresse et les compagnies aériennes qui veulent tous vos détails de vol, la navigation web ressemble parfois à un parcours du combattant administratif. Bonne nouvelle : Google a entendu ces doléances. Après avoir doté Google Maps de quatre fonctionnalités dans Maps, le géant de Mountain View déploie quatre améliorations de la saisie automatique dans Chrome, disponibles dès maintenant sur ordinateur, Android et iOS.
Google Chrome : le remplissage automatique devient plus simple que jamais
La première nouveauté mise sur l'intégration avec votre compte Google. Désormais, dès que vous commencez à remplir un formulaire d'inscription, Chrome extrait automatiquement votre nom et votre adresse mail. Ces informations s'affichent instantanément, sans que vous ayez à les ressaisir.
Le mécanisme fonctionne aussi pour les adresses postales. Lors d'un achat ou d'une commande de service sur un site que vous visitez pour la première fois, Chrome puise dans votre compte Google pour afficher votre adresse personnelle ou professionnelle. Cette automatisation dispense donc de retaper ces coordonnées sur chaque nouveau site marchand. Pratique !
Une intégration poussée avec Google Wallet pour les voyages et les services
Chrome pousse l'automatisation plus loin en se branchant sur Google Wallet. Résultat : vos numéros de cartes de fidélité, vos réservations de vol et même les caractéristiques de votre voiture deviennent accessibles en un clic. Sur ordinateur et Android, vous récupérez ainsi vos points de récompense liés à votre carte de fidélité, vous évitant de cette façon d'avoir à fouiller dans votre portefeuille physique pour la retrouver.
L'application devient particulièrement pratique pour les voyages de fin d'année. Prenons un exemple concret : vous louez une voiture à l'aéroport et le formulaire demande les détails de votre vol d'arrivée. Chrome détecte ce que le site réclame, plonge dans Google Wallet et ressort votre numéro de confirmation ainsi que vos dates de voyage.
Sur ordinateur, le navigateur enregistre également les informations liées à votre véhicule pour les devis d'assurance ou les locations futures. Ces options nécessitent toutefois d'activer la saisie automatique améliorée dans les paramètres de Chrome.
Le remplissage automatique également amélioré sur Android
Sur Android, Chrome corrige un défaut qui pouvait s'avérer particulièrement agaçant : les suggestions de saisie automatique qui s'entassaient au-dessus du clavier dans un format trop compact. Il était alors parfois difficile de distinguer rapidement une adresse d'un mot de passe ou d'une carte bancaire. Le navigateur adopte désormais un affichage sur deux lignes qui permet d'aérer l'ensemble. Ainsi, chaque proposition devient immédiatement identifiable, ce qui permet de sélectionner la bonne information du premier coup.
Enfin, Chrome propose désormais une meilleure reconnaissance des formats d’adresses utilisés au Mexique et prévoit d’intégrer prochainement le support des noms phonétiques au Japon.