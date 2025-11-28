Reste une question, celle que se posent déjà plusieurs analystes : jusqu’où Amazon peut-il aller dans un écosystème bancaire indien très réglementé, et parfois méfiant envers les Big Tech ? Pour l’instant, le groupe avance avec prudence, s’appuyant sur des partenariats bancaires tout en consolidant ses propres outils. Mais à mesure que les frontières entre commerce, finance et technologie s’estompent, les banques traditionnelles pourraient bien voir émerger un concurrent d’un nouveau genre, capable d’atteindre des millions d’utilisateurs sans dépendre d’un réseau physique.



Ce qui est certain, c’est que la prochaine phase du commerce numérique en Inde ne se jouera plus uniquement dans les paniers d’achat, mais aussi dans les portefeuilles. Reste à savoir si un tel mouvement pourrait un jour s’esquisser en Europe… et en France.