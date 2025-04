Depuis 2005, Opera Mini s’efforce de s’adapter aux connexions lentes et aux appareils modestes pour proposer un accès web rapide et peu gourmand en data, en particulier sur les marchés les plus contraints. Après avoir franchi le cap du milliard de téléchargements et attiré plus de 100 millions d’utilisateurs actifs, cette version allégée du navigateur mobile embarque désormais Aria, l’IA maison d’Opera. Déjà intégrée à Opera One et Android depuis 2023, elle apporte à son tour à Opera Mini ses fonctions de conversation, de génération de contenu et d’accès en temps réel au web.