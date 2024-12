Les changements les plus significatifs interviendront à compter du 1er février 2025. Le Livret A et le LDDS (Livret de développement durable et solidaire) devraient voir leur taux baisser à 2,5%, tandis que le LEP passerait à 3%, contre 5% (de février à juillet) puis 4% (depuis le 1er août) cette année. L'information sera officialisée le 15 janvier, après la publication de l'indice définitif de l'inflation par l'INSEE.