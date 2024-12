Un panneau latéral a également été inclus pour sauvegarder et retrouver plus facilement ses conversations avec Aria. L'historique des différentes requêtes de l'utilisateur y est notamment disponible. De plus, les développeurs ont aussi fourni aux utilisateurs une option pour masquer l'icône de l'intelligence artificielle. Cette dernière peut désormais être dissimulée en allant dans les paramètres du navigateur et en désactivant l'option « Raccourci du mode écriture ».