« You had one job » (tu n'avais qu'une seule mission), peut-être sont-ce les derniers mots qu'a entendus la personne chez Samsung chargée de renouveler le nom de domaine du navigateur Web sur mobile Android.

Quoi qu'il en soit, les utilisateurs se sont trouvés fort dépourvus quand la panne fut survenue. Le navigateur maison du constructeur coréen, également disponible sur Windows 10 et 11 depuis 2023, propose entre autres la synchronisation des favoris entre Chrome et Samsung Internet pour leur permettre de retrouver leurs sites préférés sur différents appareils.

Une option bien pratique, mais, hélas, désormais compromise par l'expiration du nom de domaine. En effet, lorsque les utilisateurs tentent de se connecter à l'extension avec leurs identifiants Samsung, ils sont redirigés vers le domaine SamsungInternet.com, mais qui n'appartient plus à Samsung, à cause de l'oubli de renouvellement. Il se retrouve en vente sur Sedo, une plateforme spécialisée dans le courtage de noms de domaine.

Une déconnexion de l'extension empêche toute reconnexion, ce qui implique la perte de la synchronisation. Et l'on ne sait ni depuis combien de temps, précisément, la panne a commencé ni quand elle sera réparée, encore moins si elle le sera.