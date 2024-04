Ce hacker crée un malware pour piéger les personnes qui recherchent du contenu pédopornographique

Dans un premier temps, les cyberpirates ont créé de toutes pièces un faux site UsenetClub. Ce service, produit dérivé de la plateforme UseNet, bien connue pour ses groupes de discussion privés, qui permet entre autres de partager des fichiers et de permettre leur téléchargement illégal, donne un accès non censuré à toutes sortes de contenus moyennant un abonnement. Si le téléchargement illégal est interdit, le téléchargement de contenus à caractère pédopornographique l'est tout autant qu'il est sévèrement puni par la loi qui prévoit 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende aux contrevenants.

C'est justement sur ce site que les hackers traquent activement les personnes qui recherchent du contenu pédopornographique. Ils les appâtent ensuite avec le faux UsenetClub, et notamment la formule d'abonnement gratuite, moyennant le téléchargement et l'installation d'un logiciel « CryptVPN » leur laissant croire qu'ils pourront télécharger du contenu pédopornographique dans l'anonymat le plus total.

Une fois téléchargé, dézippé et installé, tel est pris qui croyait prendre.