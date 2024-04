Google accepte de supprimer les données de navigation récoltées... sur le mode incognito

Avec l'accord qui a été trouvé entre l'entreprise et les plaignants, les avocats de ces derniers ont décrit le mode incognito dans sa forme actuelle comme « un mensonge en pratique », et « un problème d'éthique professionnelle et d'honnêteté élémentaire ». Il est vrai que ce mode de navigation n'avait jusqu'à présent d'incognito que le nom, et s'il ne laisse pas d'historique dans votre navigateur, Google n'oublie en revanche rien.