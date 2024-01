Google Chrome met au clair sa politique de confidentialité sur la navigation privée

Histoire de couper court à toute ambiguïté, Google a donc introduit une toute nouvelle mention dans sa dernière version de Chrome (Canary 122), afin de rendre plus claire le processus de collecte de données en navigation privée. Cette mention s'articule ainsi : « This won't change how data is collected by websites you visit and the services they use, including Google » (ou « Cela ne changera pas la manière dont les données sont collectées par les sites web que vous visitez et les services qu'ils utilisent, y compris Google » en français).