Microsoft Edge : si vous n'arrivez plus à regarder des vidéos YouTube, c'est normal !

Précisons néanmoins que cela ne semble pas altérer la navigation de l'ensemble des clients Edge ayant basculé vers le mode de protection le plus avancé. De notre côté, nous avons par exemple pu accéder à YouTube sans aucun problème, alors que le mode Strict demeurait bel et bien activé. Cela étant, si vous deviez faire face à cette situation, vous saurez dorénavant ce qui en est la cause.

Quoi qu'il en soit, si jamais vous désirez désactiver le mode Strict afin de pouvoir de nouveau accéder à YouTube, sachez qu'il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de Microsoft Edge et de cliquer sur la section « Confidentialité, recherche et service ». Vous pourrez alors choisir entre le mode Basique et le mode Équilibré.