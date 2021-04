Le navigateur Edge va s'attaquer aux vidéos qui se lancent automatiquement

Actuellement, deux options sont disponibles dans les paramètres. L'une, activée par défaut, autorise la lecture automatique avec audio. L'autre permet de désactiver le lancement automatique d'une vidéo, mais seulement sur un site déjà visité.

Sur Edge Canary (version bêta), Microsoft teste le passage à l'option de limitation de la lecture automatique des vidéos par défaut, qui n'aurait donc plus besoin d'être activée manuellement. Un changement qui pourrait débarquer sur la version stable du navigateur prochainement.

Ajoutons pour finir qu'il est possible de bloquer purement et simplement toutes les vidéos qui voudraient se lancer sans le consentement de l'utilisateur. Toutefois, cette fonction est instable et peut faire bugger les pages web, c'est pourquoi elle n'est pas proposée dans les paramètres, mais seulement dans les flags.