Un VPN peut parfois empêcher votre ordinateur de voir les appareils connectés au même réseau local. Imprimante Wi-Fi, Chromecast, NAS, box TV ou partage de fichiers : si tout fonctionnait normalement avant d’activer le réseau privé virtuel, il ne s’agit généralement pas d’une panne, mais d’un réglage à ajuster.
Quand vous activez un VPN sur votre PC ou votre smartphone, il redirige le trafic Internet vers un tunnel sécurisé. Mais certains services de réseau privé virtuel ne se contentent pas de chiffrer la connexion Internet : ils peuvent aussi bloquer les échanges avec le réseau local, afin d’éviter les fuites ou les connexions non souhaitées. Aussi utile soit-elle, cette mesure peut empêcher Windows, macOS, Android ou iOS de détecter les équipements connectés au même réseau local. Résultat, l’imprimante disparaît, le cast n’est plus disponible dans YouTube ou Netflix, et le NAS semble hors ligne alors qu’il fonctionne très bien.
Autorisez votre VPN à voir les appareils de la maison
Premier réflexe : ouvrez les paramètres de votre application VPN et cherchez une option liée au réseau local. Selon les services, elle peut s’appeler Autoriser le réseau local, Accès LAN, Local Network Access, Allow LAN traffic ou Autoriser les appareils du réseau. Elle peut aussi se cacher dans les réglages avancés, les options de confidentialité, le kill switch ou le pare-feu intégré au VPN.
Activez l’option, reconnectez le VPN, puis relancez le logiciel qui posait problème. Dans la plupart des cas, vous retrouvez aussitôt l’accès à votre imprimante, à votre Chromecast, à votre NAS ou à votre serveur multimédia, sans couper la protection VPN pour le reste de votre connexion.
Si le blocage ne concerne qu’un seul usage, le split tunneling peut aussi aider. Cette fonction permet d’exclure une application précise du tunnel VPN, par exemple Google Home pour caster un contenu, Plex ou VLC pour accéder à un serveur multimédia, ou encore l’outil utilisé pour imprimer. Elle ne remplace pas toujours l’accès au réseau local, mais elle peut dépanner quand un logiciel précis refuse de communiquer avec les appareils de la maison.
Attention toutefois : une application exclue du VPN ne profite plus du tunnel pour son trafic Internet. Pour imprimer ou caster ponctuellement, ce n’est pas forcément gênant ; pour une application qui échange aussi en ligne, c’est un compromis à assumer.
Que faire si ça ne suffit pas ?
Si l’appareil reste introuvable, vérifiez d’abord qu’il partage bien le même réseau local que votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Sur certaines box, le Wi-Fi invité isole les équipements du reste de la maison, même quand son nom ressemble beaucoup à celui du réseau principal. Un tour dans l’interface de la box ou du routeur permet aussi de repérer une éventuelle option d’isolation Wi-Fi, parfois appelée AP isolation ou isolation des clients, qui empêche les appareils connectés au même Wi-Fi de communiquer entre eux.
Sur Windows, contrôlez aussi le profil de votre connexion dans Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi ou Ethernet > Propriétés : le mode privé facilite la découverte des appareils locaux, là où le profil public applique des règles plus restrictives.
Côté Apple, jetez un œil aux autorisations de confidentialité, dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Réseau local sur Mac, ou Réglages > Confidentialité et sécurité > Réseau local sur iPhone et iPad. Une application privée d’accès au réseau local peut en effet ne plus détecter un Chromecast, une imprimante ou un serveur multimédia.
Dernière solution : suspendre temporairement le VPN le temps d’imprimer, de caster ou d’accéder au NAS. Ce n’est pas idéal, mais ce n’est pas forcément dangereux si vous êtes sur un réseau de confiance. Évitez simplement de prendre cette habitude sur un Wi-Fi public ou partagé. Par ailleurs, si votre application VPN propose une fonction de pause, privilégiez-la : le client réactivera automatiquement le VPN après quelques minutes, ce qui évite de le laisser coupé plus longtemps que nécessaire.