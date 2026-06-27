Activez l’option, reconnectez le VPN, puis relancez le logiciel qui posait problème. Dans la plupart des cas, vous retrouvez aussitôt l’accès à votre imprimante, à votre Chromecast, à votre NAS ou à votre serveur multimédia, sans couper la protection VPN pour le reste de votre connexion.

Si le blocage ne concerne qu’un seul usage, le split tunneling peut aussi aider. Cette fonction permet d’exclure une application précise du tunnel VPN, par exemple Google Home pour caster un contenu, Plex ou VLC pour accéder à un serveur multimédia, ou encore l’outil utilisé pour imprimer. Elle ne remplace pas toujours l’accès au réseau local, mais elle peut dépanner quand un logiciel précis refuse de communiquer avec les appareils de la maison.