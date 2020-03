Foxconn, le plus gros fournisseur d'Apple, va bientôt reprendre un rythme de production normal

Lire aussi :

Une baisse de revenus, mais pas d'impact sur le long terme ?

La célèbre entreprise chinoise tourne en effet au ralenti depuis quelques semaines, pour cause, évidemment, de coronavirus.En effet, en plus de respecter les décisions du gouvernement concernant certaines fermetures d'usines, Foxconn a également du faire face à la mise en quarantaine de nombreux employés, dont la moité sont déjà de retour aux affaires.La société chinoise se veut particulièrement optimiste quant à sa faculté à reprendre son rythme de croisière au plus vite, d'autant plus que la Chine connait un certain ralentissement de la propagation du coronavirus. Rappelons également que Foxconn a fabriqué des millions de masques pour lutter contre l'épidémie Evidemment, de nombreux géants du marché high-tech surveillent scrupuleusement le travail de Foxconn, et notamment Apple, qui a confié depuis quelques années déjà l'assemblage de ses iPhone à l'usine chinoise Bien sûr, même si la direction de Foxconn semble très enthousiaste à l'idée de reprendre du service, le coronavirus aura forcément un impact sur les revenus du groupe durant ce premier trimestre 2020.Foxconn a annoncé que ses revenus devraient baisser d'environ 15 % concernant ses activités d'électronique grand public et de produits d'entreprise au cours du premier trimestre 2020, en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19.Reste à savoir maintenant si ces quelques semaines auront un impact sur le lancement du prochain iPhone 9/SE2 , dont la présentation serait prévue dans les prochaines semaines. De son côté, la société a également estimé que l'impact sur sa chaîne d'approvisionnement n'était «» et qu'elle ne pensait pas que ce dernier aurait un quelconque effet à long terme.