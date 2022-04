NordVPN devient une licorne de la Tech

Les millions récoltés serviront à maintenir la croissance de l’entreprise, qui se concentrera avant tout sur l’acquisition de nouveaux clients. Elle souhaite également conquérir de plus en plus de territoires et construire de nouveaux produits à destination des particuliers et des entreprises. Fondée en 2012 à Vilnius, Nord Security est actuellement le plus gros employeur dans les technologies de la capitale. Elle compte aujourd’hui 1700 collaborateurs auxquels s’ajouteront 200 nouvelles personnes prochainement.