Vous rêviez d'exporter votre historique au format CSV ? Nous non plus, mais Edge le proposera quand même

Si vous faites partie de celles et ceux qui utilisent Microsoft Edge Canary, vous pouvez déjà vous rendre dans les paramètres de votre navigateur pour accéder à l'historique (ou utiliser directement le raccourci Ctrl+H sur votre clavier). Assurez-vous d'avoir au préalable basculé vers la version 117.0.2026.0. Une fois cela fait, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur les trois petits points en haut de l'écran pour faire surgir l'option « Exporter les données de navigation » et ainsi accéder à votre historique au format CSV.