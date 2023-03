Microsoft Edge bientôt portefeuille crypto et NFT ?!

Comme le souligne Neowin, cette nouvelle fonction semble actuellement en test auprès d'une petite portion d'utilisateurs d'Edge. Pour tester ce nouveau portefeuille, Microsoft ne fournit évidemment pas les cryptos ou les NFT… ce sont donc les testeurs qui prennent le risque d'y placer des ressources, sachant qu'en cas de problème la firme ne prévoit visiblement aucun remboursement.

Microsoft a par ailleurs indiqué aux testeurs que cette nouveauté est actuellement un « projet confidentiel », ajoutant « qu'aucun détail ne doit être communiqué à l'extérieur ». C'est raté. Reste maintenant à savoir si elle verra le jour à grande échelle ou non.

À l'heure actuelle, le portefeuille d'Edge permet en tout cas d'afficher votre solde actuel et vos actifs, l'historique des transactions, les applications connectées, une watchlist et un onglet dédié à l'exploration du Web3, des crypto-monnaies et des NFT. Enfin, des intégrations avec Coinbase et MoonPay, permettant aux utilisateurs d'acheter des coins et d'envoyer des paiements à d'autres personnes, sont aussi à l'essai.