Microsoft Edge devient stable sur Linux en version 95

Les utilisateurs et utilisatrices profitent ainsi de la version 95 du navigateur, qui est la plus récente sur Windows et macOS. Ubuntu , Fedora et consorts ne sont donc pas en retard en comparaison avec les gros systèmes d'exploitation grand public. Même s'il faudra attendre l'annonce officielle de Microsoft pour confirmer cela, il y a fort à parier que Linux bénéficiera des mises à jour d'Edge en même temps que les autres plateformes.