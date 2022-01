Un exploit dans Safari permet l'accès aux infos de compte Google et à l'historique de navigation

Que ce soit sur votre Mac, votre iPhone ou votre iPad, Safari est vulnérable à une faille de sécurité préoccupante. Non corrigée par Apple à cette heure, elle résulte d'un bug découvert dans l'implémentation de l'API Indexed Database (IndexedDB) sur Safari. Ce bug permet à un site web de voir les noms des bases de données de n'importe quel domaine, et pas seulement le sien, résume 9to5Mac, qui précise que ces noms peuvent alors être utilisés pour extraire des informations plus ou moins sensibles.