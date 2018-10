La baisse d'intérêt envers les crypto-monnaies fait plonger l'action AMD

Effondrement du cours de l'action

Des résultats toujours positifs sur l'année

Source : CNN

L'entreprise AMD avait largement bénéficié de l'essor des technologies liées à la blockchain. Mais aujourd'hui, la méfiance envers les cryptomonnaies s'intensifie et le constructeur en paie les pots cassés.Première conséquence de la, les résultats annoncés par AMD se sont avérés inférieurs aux prévisions. Et cette tendance pourrait se poursuivre au prochain trimestre. En cause, la volatilité des monnaies virtuelles, qui a refroidi l'ensemble du secteur de la blockchain. Les marchés n'ont pas tardé à réagir : jeudi, avant ouverture,Il faut dire que le constructeur américain était celui qui avait le plus profité de la ruée vers les cryptomonnaies. Ses processeurs graphiques avaient alors semblé particulièrement adaptés à ce nouvel usage, plus encore que ceux de ses rivaux, Nvidia et Intel.Malgré ces mauvaises nouvelles, AMD conserve quelques raisons de garder le sourire. Premièrement, l'entreprise n'est pas la seule à subir ces soubresauts. Dans le même temps, ses concurrents accusaient également une baisse de leur action avant ouverture : de 10% pour Nvidia et de 5% pour Intel.Par ailleurs, si le cours de l'action AMD a chuté de 30% depuis septembre, il reste. De plus, même s'il a déçu Wall Street, le chiffre d'affaires du fabricant a augmenté de 4% au troisième trimestre 2018, par rapport à l'an dernier, pour atteindre 1,65 milliard de dollars.