Le Google Play Store s'ouvre un peu plus en Afrique

Bonne nouvelle pour les développeurs africains

Bénin



Botswana



Mali



Mozambique



Togo



Turkménistan

Burundi



Congo



Guinée



Lesotho



Libye



Malawi



Mauritanie



Niger

Source : GSMarena

Récemment, nous avons vu des pays comme la Somalie, la Palestine, ou encore l'Irak s'ajouter à la liste qui rend possible la distribution d'applications sur Google Play. Cette fois-ci, la filiale d'Alphabet étend encore un peu plus ses services en Afrique.14 pays s'ajoutent en effet à cette liste en ce mois de décembre 2019, hormis le Turkménistan, l'ensemble de ces pays sont situés en Afrique.6 d'entre eux étaient déjà autorisés à développer des applications gratuites sur le Store, désormais ils seront en mesure d'y lier un compte marchand afin de proposer des applications payantes. On y retrouve donc les pays suivants :Pour les 8 autres pays, c'est une grande nouveauté puisque aucun d'entre eux n'avait pour le moment accès à ces services Google. Ils seront désormais en mesure de s'y inscrire pour distribuer aussi bien des applications gratuites que payantes. On y retrouve :Une bien bonne nouvelle pour les développeurs africains qui résident dans ces pays et qui auront accès à la Developer Console en suivant ce lien