Firefox se met à jour avec une timide version 85

En gestation depuis quelques mois maintenant chez Mozilla, le tout nouveau Firefox 85 est enfin disponible au téléchargement. Pas de nouveautés majeures au menu, si ce n'est quelques optimisations toujours bienvenues.

On dit notamment adieu (définitivement) au plug-in Adobe Flash, et on accueille ici une nouvelle fonction de sécurité baptisée Network Partitioning, pour réduire autant que possible le risque de pistage. Mozilla promet également un gain de performances générales, ce qui est toujours bon à prendre.