Mourez tranquille, le navigateur Opera GX s'occupe qu'on se souvienne de vous "en bien"

Opera GX n'en est pas à son coup d'essai quand il est question de fonctionnalités qui sortent un peu de l'ordinaire. En plus de ses nombreuses options pour en personnaliser son apparence et son comportement (notamment avec un système de mods), il se montre généreux avec de nombreux outils secondaires (VPN, correcteur orthographique, amélioration des vidéos et des images, crypto wallet…). Le logiciel intègre également depuis peu un système de prompts IA, comme sur la version mère du logiciel et Opera One.