Google bannit les publicités pour les traitements médicamenteux expérimentaux ou spéculatifs

« Un espace sûr et fiable pour les utilisateurs »

L'exemple des cellules souches

Source : Google

Désormais, les publicités portant sur des traitements qualifiés deoune seront plus autorisées.Le communiqué commence par souligner la volonté, selon Google, de proposer un service digne de confiance. «».C'est sous ce motif de confiance et de fiabilité, que le communiqué poursuit : «».À titre d'exemple, pour reprendre la définition de l'Inserm, «». C'est une méthode prometteuse (mais coûteuse) dans la lutte contre le cancer, avec des médicaments présents sur les marchés européens, américains et chinois.Mais aux yeux de Google,, et à ce titre, il est préférable d'interdire la promotion des traitements liés. Le communiqué explique ainsi : «».Le géant américain cite également la chercheuse et Présidente de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches,, qui va dans son sens : «». Pour elle, la commercialisation prématurée de produits non testés «».Le communiqué termine en rappelant que Google reste. Le moteur de recherche n'est pour autant pas le premier à faire un pas en ce sens : plus tôt dans l'année, Facebook et Youtube (qui appartiennent néanmoins à Google) ont également pris des mesures pour réduire ces publicités abusives, après qu'une publication a montré