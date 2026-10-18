Cela fait maintenant plus de trois mois que le rapport initial a été publié. Avez-vous reçu la moindre réponse de Microsoft, ou pas du tout ?

Kush Amlani : Tout dépend de ce que vous entendez par là. Nous avons eu une discussion avec Microsoft sur ces sujets, mais nous n'avons pas obtenu de réponse satisfaisante. En substance, le constat que nous en tirons, c'est que Microsoft se contentera du strict minimum imposé par la loi. Évidemment, dans l'Union européenne, la législation impose des standards plus stricts sur le respect du choix par défaut grâce au règlement sur les marchés numériques (DMA), et ils y ont donc visiblement apporté des modifications. En revanche, dans les autres juridictions, nous n'avons pas du tout eu l'impression que Microsoft ferait le moindre changement sans y être contraint. C'est essentiellement ce qui est ressorti de notre échange. Nous continuerons à soulever ces problèmes auprès d'eux, car ce ne sont pas des cas isolés. Nous allons continuer d'essayer de dialoguer, mais nous ne pensons malheureusement pas qu'ils aillent dans la direction souhaitée, et nous ne constatons pas les évolutions que nous aimerions voir.

Donc en clair, la pression publique ne fonctionne plus et seul le DMA semble avoir eu un impact sur le comportement de Microsoft. C'est bien ce que vous dites ?

K.A : Oui, c'est globalement vrai. Je pense qu'il existe des cas où la pression publique a un impact : nous l'avons vu avec Copilot, où il y a eu une réaction négative des utilisateurs et où Microsoft — vous avez d'ailleurs écrit là-dessus — a adopté une approche plus nuancée. La pression du public joue donc parfois un rôle. Mais dans ce cas précis, c'est une pratique que Microsoft applique depuis de très nombreuses années, et mon sentiment est qu'ils ne cesseront pas à moins d'y être réellement forcés.

Il y a 15 ou 20 ans, Opera avait obtenu la mise en place de l'écran de choix de navigateur ("ballot screen"). Récemment, la justice européenne a rejeté le recours d'Opera, qui souhaitait qu'Edge soit désigné comme contrôleur d'accès ("gatekeeper"). Mais Opera peut encore faire appel. Je me demandais s'il serait pertinent pour Mozilla de se joindre à Opera pour soutenir cet appel, par exemple via une plainte conjointe ? Est-ce quelque chose que vous envisagez ?

K.A : Nous avons participé aux échanges… Vous avez raison sur le fait qu'Opera conteste la décision de la Commission : Edge remplit les critères quantitatifs du DMA et devrait donc être désigné sous ce régime, mais la Commission européenne a estimé qu'il ne remplissait pas les critères qualitatifs, ce qui l'a de fait exclu du DMA. Pour nous, c'était une erreur.

Nous avons passé beaucoup de temps à expliquer à la Commission pourquoi Edge constituait un élément central de l'écosystème Microsoft. Même si Microsoft n'a pas rencontré un immense succès avec Edge en termes de parts de marché par rapport à d'autres navigateurs, il n'en reste pas moins un rouage essentiel de son écosystème et aurait donc dû être soumis au DMA. Nous avons critiqué cette décision, nous nous y sommes opposés et nous continuons de le faire.

Opera a fait appel et, comme vous l'avez mentionné, n'a pas obtenu gain de cause devant le Tribunal de l'Union européenne. J'ignore s'ils vont former un pourvoi. De notre point de vue, nous allons étudier la procédure et la suite des événements, mais au fond, même si Opera gagne, le dossier sera renvoyé devant la Commission européenne pour un nouvel examen, et elle pourrait reprendre la même décision en corrigeant simplement quelques vices juridiques.

Il y a selon moi une question plus large sur la façon dont la Commission perçoit l'écosystème Microsoft. C'est là-dessus que je me concentre davantage plutôt que sur ce seul recours en justice. Edge est un composant majeur de l'écosystème, et les navigateurs sont essentiels dans Windows, y compris en entreprise. C'est un sujet plus vaste, et la Commission doit réexaminer la situation d'Edge, peu importe l'appel. D'autant plus avec l'IA et la manière dont Copilot est intégré pour pousser les utilisateurs vers Edge : c'est un enjeu critique que le DMA pourrait et devrait encadrer, ce qui n'est pas le cas actuellement.