Lorsqu’un fournisseur annonce disposer de plusieurs milliers de serveurs, on imagine assez naturellement autant de machines alignées dans des centres de données aux quatre coins du monde. Ce n’est pas nécessairement faux, mais le terme de serveur ne désigne pas toujours un équipement physique distinct.

Un serveur VPN reçoit les données circulant dans le tunnel chiffré depuis votre appareil, les déchiffre pour les acheminer vers leur destination, puis chiffre les données de retour avant de vous les renvoyer. Ce rôle peut être assuré par une machine physique dédiée, mais aussi par un serveur virtuel, c’est-à-dire un environnement logiciel disposant de ses propres ressources et partageant éventuellement une machine physique avec d’autres.

Un même ordinateur peut donc héberger plusieurs serveurs virtuels, sans que chacun corresponde à un équipement supplémentaire. De la même manière, le nombre de serveurs ne doit pas être confondu avec celui des adresses IP disponibles. Une machine peut en utiliser plusieurs, tandis que plusieurs serveurs peuvent aussi faire transiter leur trafic sortant par une même adresse IP publique.

Attention toutefois à ne pas confondre serveur virtuel et emplacement virtuel. Dans le second cas, le fournisseur peut vous attribuer une adresse IP correspondant à un pays alors que la machine qui traite votre connexion se trouve physiquement dans un autre.

Le nombre de serveurs ne renseigne pas non plus directement sur la couverture géographique. Un fournisseur peut multiplier les équipements dans des pays où il est déjà présent, sans proposer la moindre nouvelle destination. Le nombre de serveurs, celui des adresses IP et celui des emplacements disponibles décrivent donc trois caractéristiques différentes d’un même réseau.