Quand vous vous connectez à un VPN, vous n’avez évidemment pas à disposition un serveur entier pour vous tout seul. La machine reçoit en même temps le trafic de très nombreux abonnés, le déchiffre et le relaie vers les sites et services web sollicités. Au retour, elle chiffre les réponses et les transmet aux appareils de tout ce petit monde.

Les fameux 10 Gbit/s servent justement à absorber l’ensemble de ce trafic. Ils indiquent généralement la capacité théorique de la liaison réseau du serveur, pas le débit auquel chaque internaute a droit. En clair, il s’agit de la bande passante du serveur VPN, pas de la vôtre.

Ces 10 Gbit/s servent donc moins à accélérer votre connexion qu’à éviter qu’elle ne fasse grise mine quand le trafic augmente. Un peu comme sur une autoroute : si vous ajoutez dix voies, les voitures ne rouleront pas plus vite. En revanche, davantage pourront simultanément circuler sans créer de bouchon.

Cela ne veut pas dire qu’une liaison à 10 Gbit/s ne peut jamais profiter directement à votre débit. Si votre connexion monte à 2, 5 ou 8 Gbit/s, un serveur limité à 1 Gbit/s vous empêchera forcément d’aller au-delà. Avec 10 Gbit/s, ce plafond saute et votre propre connexion dispose de plus de latitude, sans pour autant être assurée d’en profiter entièrement.

Reste que 10 Gbit/s constituent toujours une capacité maximale partagée. En théorie, dix abonnés tirant chacun 1 Gbit/s au même moment pourraient donc suffire à l’occuper complètement. Dans la vraie vie, les usages fluctuent bien davantage, les fournisseurs répartissent la charge entre leurs serveurs pour limiter la congestion, et personne ne sollicite sa connexion à plein régime en permanence avec un VPN (pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra un peu plus loin), mais cela explique déjà pourquoi ce chiffre tout seul ne dit finalement pas grand-chose des vitesses que vous pouvez espérer atteindre.

Un petit VPN équipé de serveurs à 1 Gbit/s et peu fréquentés peut ainsi faire bien plus d’étincelles qu’un gros fournisseur disposant de liaisons à 10 Gbit/s, mais obligé de les partager entre beaucoup plus de monde.