Quand on parle de VPN, on parle presque toujours du chiffrement. C’est la partie la plus visible, celle que les services grand public mettent en avant, et celle que l’on cerne le plus facilement. Mais dès qu’il s’agit de faire communiquer plusieurs machines entre elles, dans une logique « mesh » donc, ça n’est plus suffisant. Car avant même de chiffrer quoi que ce soit, il faut savoir quels appareils appartiennent au réseau, comment les joindre, comment leurs informations circulent, et comment l’ensemble tient debout lorsqu’une IP change, qu’un appareil passe d’un réseau à un autre ou qu’un routeur décide de pimenter les choses.

Chez Tailscale, Netbird ou ZeroTier, cette organisation repose sur un service central chargé de tenir à jour la liste des nœuds, leurs paramètres de connexion et les changements d’état du réseau. Le modèle a des vertus très concrètes. Il simplifie le déploiement, facilite l’administration et évite de passer son week-end à lire des logs abscons. Mais il concentre aussi, au même endroit, une bonne partie de l’intelligence du réseau.

C’est ce choix que remet en question nostr-vpn. Développé en Rust et présenté comme une alternative aux solutions de type Tailscale, le projet s’appuie sur WireGuard pour sécuriser les échanges, tout en utilisant Nostr comme couche de signalisation. Il ne s’agit pas de réinventer le chiffrement, ni de prétendre que WireGuard faisait mal son travail, mais de repenser la manière dont les machines se découvrent, s’annoncent et se coordonnent, sans dépendre d’un serveur de contrôle unique exploité par un seul acteur.