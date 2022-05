French Days : avez-vous déjà vu un antivirus à ce prix-là ?

Pour gagner en confidentialité et disparaitre en ligne, Avast propose également dans sa suite One un excellent VPN, qui plus est pour les amateurs de streaming. En effet, Avast One vous déverrouille plus de 55 sites dans 34 pays différents avec, en prime, un trafic illimité ! C'est vraiment optimal en plus de vous fournir la traditionnelle adresse IP de substitution et le voilement de votre géolocalisation réelle.

Enfin, avec un gestionnaire de mots de passe pour stocker en toute sécurité et générer de solides mots de passe, tout en étant averti de leur compromission potentielle, Avast contribue à renforcer votre cybersécurité ainsi que celle de vos proches sur tous les plans. La solution optimise également votre appareil en mettant automatique à jour les pilotes et en nettoyant les fichiers obsolètes, entre autres. Une suite très complète qui permet à Avast One d'obtenir un bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .