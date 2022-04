Bon plan VPN : voici le Top 3 des offres imbattables à tout petit prix

De plus, avec 3200 serveurs dans 65 pays et sa nouvelle technologie Nexus, Surfshark accroit votre discrétion en ligne et la stabilité de votre connexion VPN en vous connectant à un réseau plutôt qu'à un serveur simple ! Une sécurité idéalement couplée au chiffrement AES 256 bits, la plus haute norme actuelle, un Kill Switch, une stricte politique de non-journalisation et des protocoles de pointe tels qu'OpenVPN, WireGuard et IKeV2. Parfait pour le streaming, avec des vitesses jusqu'à 10 Gb/s, comme pour vous connecter sur un réseau Wi-Fi public, Surfshark assure vos arrières.