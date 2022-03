NordVPN à -72% avec bloqueur de malwares est tout simplement immanquable

Si NordVPN a déjà conquis près de 14 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs dans le monde, c'est précisément parce que ce service est l'un des plus efficaces, mais aussi parmi les plus intuitifs du marché. Ouvrez l'app' ou cliquez sur l'extension Web (pour Google Chrome et Firefox), et, avec le bouton Quick Connect, NordVPN vous place sur l'un de ses 5400 serveurs répartis dans près de soixante pays différents.

Même les débutants parviennent rapidement à prendre en main NordVPN, et en plus, faites en profiter vos proches grâce aux 6 appareils simultanément couverts. Ordinateurs, smartphones, Smart TV, tablettes, routeurs, consoles de jeu, faites le plein de cybersécurité, même sur vos navigateurs Web Chrome et Firefox ! C'est vraiment parfait pour ne pas être tributaire des restrictions géographiques, masquer votre adresse IP et profiter d'une belle soirée streaming dans votre canapé grâce à des débits atteignant les 6,7 Gbps et une bande passante illimitée.