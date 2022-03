Top 3 des offres VPN du moment pour naviguer en toute sécurité

Concluons ce comparatif du jour avec une offre parmi les plus solides du marché très concurrentiel des VPN. Surfshark a beau être un service bien plus récent que CyberGhost et NordVPN, il n'en demeure pas moins à la pointe. Et ses tarifs restent vraiment très bas. Obtenez ainsi une licence pour les 24 prochains mois, + 2 mois offerts, au prix de 2,08€/mois . Au total, votre souscription vous sera facturée 53,95€ pour 26 mois et, comme pour NordVPN, vous avez jusqu'à 30 jours à compter de la date d'achat pour changer d'avis.

Avec 3200 serveurs répartis dans 65 pays, Surfshark dispose d'un choix, là encore, très conséquent pour répondre à vos besoins les plus divers. Le VPN pense notamment aux amateurs de streaming, toujours plus nombreux, et a augmenté en fin d'année 2021 les débits de ses serveurs les plus sollicités. Par exemple, les serveurs aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou encore au Japon de Surfshark passent de 1 Gbps à 10 Gbps pour le même prix ! Ne craignez plus les files d'attente ou encore la latence, Surfshark VPN pense à tout !