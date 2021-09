La solution Norton 360 Deluxe continue d'être en promo pour la rentrée

L'un des principaux points forts de cette belle offre sur le service Norton 360 Deluxe est le nombre d'appareils concernés par la protection antivirus. Ainsi, ce sont 5 de vos ordinateurs , qu'il s'agisse d'un PC comme d'un Mac, vos smartphones ou encore tablettes , qui peuvent être pris en charge. Ne craignez plus les virus, qu'il s'agisse de malwares, ransomwares et autres spywares. Vous êtes également couverts contre le phishing, idéal pour lutter contre les e-mails frauduleux et protéger vos données.

La Promesse 100% contre les virus est également un service très pratique, puisque si vous ne parvenez pas à venir à bout d'une menace, c'est un informaticien Norton qui prendra le relai pour vous. La protection ne s'arrête pas là, puisque vous disposez également de la SafeCam pour les utilisateurs sous Windows. Cela permet d'éviter que des logiciels malveillants démarrent votre webcam à votre insu.

Un gestionnaire de mots de passe est également inclus pour tous les utilisateurs, de même que SecureVPN. Cet outil est idéal pour lutter contre le tracking et masquer votre véritable adresse IP. Le Dark Web Monitoring, également compris, est idoine pour repérer si vos données personnelles circulent sur le Dark Web, et vous en avertir.

Enfin, si vous avez des enfants, vous pourrez aisément disposer du contrôle parental et du mode école. Et comme si ce n'était pas assez, les utilisateurs de Windows (hors Windows 10 S) disposent également de 50 Go de stockage cloud inclus. What else ?