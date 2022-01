Bon plan antivirus Intego : garantissez une immunité totale à votre Mac contre les malwares

Mac Premium Bundle X9 vous propose tout d'abord un anti-virus complet afin d'identifier les fichiers potentiellement dangereux et de les isoler de votre système pour éviter toute contamination. On entend souvent que les Mac sont hors de danger et que les virus n'existent pas sur la plateforme d'Apple. Rien n'est plus faux ! Même si le système d'exploitation est plus sûr, des virus peuvent l'atteindre et vous faire perdre vos fichiers, voire même l'accès à votre machine. Ne sous-estimez pas les risques et optez pour une protection complète qui vous permettra d'utiliser votre ordinateur sans vous soucier de ces fichiers corrompus.

Mac Premium Bundle X9 intègre également un pare-feu qui va analyser vos connexions en permanence afin de vous protéger en temps réel de tous ceux cherchant à s'inviter sur votre machine pour y récupérer des informations personnelles. Une protection anti-phishing, ces liens malveillants permettant de récupérer données bancaires ou d'identité, est également incluse ainsi qu'un blocage des contenus sensibles pour les jeunes enfants.

Enfin, en plus de vous protéger, Mac Premium Bundle X9 va s'occuper de rendre votre Mac plus rapide au quotidien, du démarrage à l'ouverture de vos application. Des opérations de maintenance vous permettront de supprimer le cache et des fichiers inutiles afin d'accélérer le chargement de votre machine.