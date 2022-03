Bitdefender : protégez vos appareils et vos données grâce au meilleur antivirus

Passons maintenant aux détails concernant ces offres, à commencer par Bitdefender Antivirus Plus. Pour 3 ordinateurs sous Windows (maximum), vous disposez d'une protection antivirus contre les menaces les plus courantes, telles que les rançongiciels, les chevaux de Troie ou encore le phishing. Et ce n'est pas tout, car pour accroitre votre confidentialité en ligne, un VPN d'une capacité de 200 Mo/jour est compris. Vous profitez également d'un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser ces précieuses données, d'un anti-trackeur, d'un assistant pour vos transactions en ligne, d'un Autopilot vous donnant des conseils de sécurité ou encore un destructeur de fichiers.

Vous voulez passer au niveau supérieur ? La solution Bitdefender Internet Security s'offre à vous, elle aussi pour protéger jusqu'à 3 ordinateurs sous Windows, et offre, en plus des services énumérés ci-dessus (non exhaustivement) un anti-spam, une protection spécifique pour les webcams et micros, un pare-feu anti-intrusion ou encore un contrôle parental pour renforcer la sécurité en ligne de toute la famille.

Enfin, si vous souhaitez profiter des services de l'une des meilleures solutions antivirus du marché, choisissez sans hésitation Bitdefender Total Security. Celle-ci sécurise jusqu'à 5 appareils sous Windows, iOS, MacOS ou encore Android, ce qui vous permet d'en faire profiter vos smartphones comme vos ordinateurs simultanément. Et en plus, vous obtenez un outil de géolocalisation très pratique en cas de vol de votre appareil, mais aussi un outil de nettoyage destiné à optimiser l'espace et les performances de vos appareils.