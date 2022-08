Le malware SHARPEXT peut accéder à Gmail en déjouant toutes les mesures de sécurité

Le groupe SharpTongue serait lié en partie à KimSuky, un groupe cybercriminel actif depuis 2012 depuis la Corée du Nord. Les hackers de KimSuky sont financés par le régime autoritaire du pays pour des missions d'espionnage au profit du gouvernement. Leurs attaques visent généralement des individus et des organisations situés au Japon et en Corée du Sud, ainsi qu'aux États-Unis, dans le but de surveiller la politique étrangère et de déstabiliser les opposants.

Les membres de SharpTongue, quant à eux, s'attaquent à des individus en Europe et en Corée du Sud, notamment quand ces derniers s'intéressent à la Corée du Nord et à leurs armes nucléaires. La grande majorité de la population est donc peu concernée par cette menace, mais l'existence de ce type de malware reste très inquiétante.