Les excellents antivirus Norton 360 sont en promo jusqu'à -60%, une offre cybersécurité à saisir

Norton ne se présente plus, et a notamment acquis ses lettres de noblesse en proposant des solutions antivirus de qualité désormais employées aux quatre coins du monde. Cela commence notamment avec sa solution la plus basique, Norton Antivirus Plus, pour équiper au choix un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Vous disposez notamment d'un antivirus destiné à lutter contre tous les types de menaces en ligne qui pourraient affecter votre appareil, d'un gestionnaire de mots de passe idéal pour stocker ces précieux lignes et en générer de solides, d'un pare feu (PC et Mac seulement) idéal pour aider à protéger votre réseau. Cet outil vous permet de contacter un informaticien Norton qui se chargera lui-même d'éliminer un virus présent sur votre appareil si, par exemple, vous n'y parvenez pas vous-même. 2 Go de stockage Cloud sont également offerts aux utilisateurs sous Windows 10 (sauf Windows 10S).

Passons maintenant à la gamme 360, qui s'offre également en réduction sur les souscriptions pour deux années à des tarifs réduits entre -42% et -60% . La première offre est Norton 360 Standard, qui, en plus des services compris dans Norton Antivirus Plus, intègre SafeCam, une fonctionnalité qui évite qu'un logiciel malveillant puisse activer votre webcam contre votre gré par exemple. Vous accroissez en prime votre confidentialité en ligne avec SecureVPN, parfait pour masquer votre véritable adresse IP et faire fi des trackeurs comme des restrictions géographiques. Enfin, comptez sur 10 Go de stockage cloud offerts aux utilisateurs de Windows (hors Windows 10S).