Pourquoi les éditeurs antivirus offrent-ils des services de crypto mining ?

Une nouvelle tendance supportée par plusieurs éditeurs

Norton 360 et Avira font partie de ces antivirus très populaires qui ont effectué un véritable changement de direction au cours de ces derniers mois. En plus de la protection contre les diverses menaces sur le web, ils proposent également un outil permettant de miner des cryptomonnaies sur son ordinateur (plus exactement de l’Ethereum, la deuxième plus populaire après le Bitcoin).

Norton a engagé la marche dès juillet 2021 et depuis, Avira l’a rejoint dans la démarche. Ce n’est finalement pas si surprenant, si l’on prend en compte le fait qu’Avira est une filiale de NortonLifeLock, qui édite également Norton Antivirus. Si l’on considère la popularité grandissante des cryptomonnaies, il y a par ailleurs fort à parier pour que ces antivirus ne seront pas les seuls à se lancer dans le domaine : tout récemment, NortonLifeLock a également acquis Avast, un des plus célèbres antivirus. Il reste à voir s’il subira le même sort que ses deux collègues.