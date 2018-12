LastPass est 50 % fois plus utilisé depuis l’arrivée d’iOS 12

LastPass voit son usage augmenter de 50 %

Quand facilité renoue avec sécurité

Depuis l'arrivée d'iOS 12 sur les iPhone et iPad,permet à des développeurs tiers d'intégrer leur gestionnaire de mots de passe directement au système d'exploitation.Il fallait auparavant quitter l'application, lancer le gestionnaire de mots de passe, puis copier-coller celui-ci dans l'application initialement lancée. Désormais, un invité de commande vous récupère automatiquement les logs et offre ainsi une expérience utilisateur plus fluide.Une intégration qui porte ses fruits, notamment pour les développeurs dont nous venons de parler., l'un des gestionnaires de mots de passe les plus fameux, a ainsi déclaré hier soir que sa solution est 50 % plus utilisée depuis l'arrivée d'iOS 12 . L'éditeur du gestionnaire indique également enregistrer plusieurs milliers de nouvelles inscriptions tous les jours.Enfin, LastPass indique que le taux d'utilisateurs quotidien sur un terminal Apple a augmenté de 23 % depuis la sortie d'iOS 12, en septembre dernier.Apple propose de longue date son propre gestionnaire de mots de passe. L'inconvénient est qu'il est cantonné aux appareils de la marque. L'avantage d'utiliser LastPass, ou d'autres solutions comme Bitwarden qui, lui, est open source, estentre vos appareils. Ces petits logiciels vous permettent ainsi d'enregistrer automatiquement vos identifiants et mots de passe au sein d'un coffre-fort sécurisé et chiffré, mais également deEt à l'heure où « password » est toujours le mot de passe le plus utilisé dans le monde , on ne peut que se réjouir du nombre croissant d'utilisateurs d'un gestionnaire de mots de passe.