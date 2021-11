UserBenchmark considéré comme un virus par près de 20 antivirus

UserBenchmark est un petit programme gratuit qui permet à l'utilisateur de tester les performances de sa machine. Les versions les plus récentes intègrent un « Skill Bench », mais sont néanmoins bloquées par pas moins de 23 antivirus. Idem côté Microsoft, puisque Windows Security le voit comme un trojan et le considère comme « dangereux et en mesure d'exécuter des commandes par un utilisateur malveillant ».