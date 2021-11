Microsoft veut que le navigateur Edge vous aide à faire vos achats du Black Friday et de Noël

Microsoft souhaite tout de même que ses utilisateurs fassent attention à la planète durant leur shopping. Pour les aider, l'entreprise a annoncé un partenariat entre son moteur de recherche Bing et Good On You, une plateforme qui classe les marques de mode selon leur éthique et leur impact environnemental. Désormais, les utilisateurs au Royaume-Uni pourront filtrer les résultats de leurs recherches sur Bing en se basant sur ces scores. La fonctionnalité devrait arriver dans d'autres pays prochainement.