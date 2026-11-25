Par accès direct, les fournisseurs de services peuvent intégrer le bouton « M'identifier avec mon appli carte Vitale » dans leur propre parcours d'identification. Cette option concerne en particulier les secteurs de la santé, du social et du médico-social : prise de rendez-vous en ligne, pré-admission en ligne dans les établissements de santé, téléconsultation, etc. Selon les données demandées et autorisées, il est possible de transmettre l'identité civile, l'Identité Nationale de Santé (INS) et des informations relatives à l'assurance maladie obligatoire. Les informations sur l'assurance maladie complémentaire sont prévues par la suite.