Une nouvelle méthode rejoint les six existantes pour vous connecter à FranceConnect. L'application carte Vitale est désormais de la partie, pour près de 4 millions d'utilisateurs.
L'application carte Vitale rejoint la liste des fournisseurs d'identité de FranceConnect. Elle permet depuis peu de se connecter à plus de 1 800 services publics en ligne, grâce à une double authentification sur smartphone. L'objectif : simplifier les démarches des usagers.
Un moyen d'identification supplémentaire
Pour accéder à une démarche en ligne via FranceConnect, il fallait jusqu'ici utiliser l'un des comptes ou identités numériques déjà reconnus par le dispositif : impots.gouv, compte ameli, France identité, MSA, Trustme ou l'INLP. L'application carte Vitale s'ajoute à cette liste. Elle concerne les 3,8 millions d'assurés qui l'ont téléchargée et activée.
Le parcours se déroule en trois étapes. L'usager choisit « FranceConnect » sur le site de la démarche qu'il souhaite effectuer, sélectionne l'application carte Vitale parmi les fournisseurs d'identité proposés, puis valide la connexion sur son téléphone.
Cette validation repose sur deux éléments : le smartphone sur lequel l'application a été activée, et l'identification par biométrie ou par mot de passe. Une personne qui ne disposerait que de l'un des deux ne pourrait pas se connecter à la place de l'usager.
Parmi les services accessibles par cette méthode figurent le portail des Allocations familiales (CAF), le portail Ameli, les sites de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et info-retraite.fr.
Deux modes d'utilisation
L'application peut servir à s'identifier de deux manières, complémentaires.
Via FranceConnect, cette option s'adresse aux usagers qui veulent accéder aux services en ligne compatibles. Seules les données d'identité civile sont alors transmises.
Par accès direct, les fournisseurs de services peuvent intégrer le bouton « M'identifier avec mon appli carte Vitale » dans leur propre parcours d'identification. Cette option concerne en particulier les secteurs de la santé, du social et du médico-social : prise de rendez-vous en ligne, pré-admission en ligne dans les établissements de santé, téléconsultation, etc. Selon les données demandées et autorisées, il est possible de transmettre l'identité civile, l'Identité Nationale de Santé (INS) et des informations relatives à l'assurance maladie obligatoire. Les informations sur l'assurance maladie complémentaire sont prévues par la suite.
Ce second mode répond notamment aux besoins des acteurs du numérique en santé dont les démarches exigent une vérification d'identité renforcée. Les premiers services pourront intégrer la fonctionnalité au fur et à mesure que les fournisseurs concernés y seront autorisés.